Febo op zijn Frans: oesters uit de muur

Fransen doen wel meer dingen net een beetje anders dan wij, en eten is daar een uitstekend voorbeeld van. Mondjesmaat ontstaat er zelfs een heel nieuw fastfoodfenomeen: de oesterautomatiek.Op het Île de Ré, een eiland voor de westkust, is Tony Berthelot als een van de eersten begonnen met het aanbieden van oesters uit de muur. Maar ook op andere plekken aan de Franse kust zijn al te vinden.En blijkbaar zijn er inderdaad mensen die soms een onbedwingbare zucht hebben naar de zilte zeevruchten. "We kunnen om middernacht komen, als we trek hebben in oesters", zegt een buurtbewoner tegen Reuters.Volgens Berthelot liep hij omzet mis, als zijn zaak gesloten was. Een automatiek zorgt dan dus voor een aardig financieel extraatje.Uit de automaat trek je de oesters niet per stuk, maar per doosje. Daarom is het ook maar goed dat de oestermuur is uitgerust met een pinautomaat. Gratis zijn ze namelijk niet.Afhankelijk van het type oester lopen de prijzen voor een doosje van 50 stuks uiteen van 55 tot 76,50 euro in zijn webwinkel.