Vrouw steelt peperdure Lamborghini en rijdt van Zwitserland naar Londen

Een nog onbekende vrouw heeft in het Zwitserse Zürich een peperdure Lamborghini gestolen. Ze is daarmee van Zürich naar Londen gereden en daarna verdwenen.De vermoedelijk Ierse vrouw had de exclusieve auto ter waarde van 280.000 euro gehuurd bij een verhuurbedrijf in het Zwitserse Zürich. Ze zei dat ze de auto, een zwarte Lamborghini Huracán Spyder, nodig had voor een zakentripje naar Straatsburg. Daar zou ze een bijeenkomst hebben.Waarschijnlijk is de vrouw naar Straatsburg gereden en daarna via Dover naar Londen gegaan. De auto, die een topsnelheid van 323 kilometer per uur kan halen, is voor het laatst gezien bij een IKEA in de Engelse hoofdstad. Daarna ontbreekt ieder spoor omdat de gps-tacker uit de wagen is gehaald.Er is sowieso al ruim 1000 kilometer met de sportwagen gereden. De Zwitserse politie vermoedt dat de vrouw een tussenpersoon in de diefstal is geweest.De eigenaar van het Zwitserse verhuurbedrijf heeft omgerekend 4520 euro vindersloon uitgeloofd aan degene die de gouden tip heeft. Veel mensen azen op het geld, maar vooralsnog zit de gouden tip er nog niet tussen.Volgens het verhuurbedrijf is de vrouw 'eind veertig' en zag ze er 'keurig uit'. "De diefstal is een flinke klap voor ons. We hopen dat de verzekering ons betaalt", schrijft het verhuurbedrijf op Facebook.