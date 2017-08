Bewoners op vakantie, laten keihard spelende radio achter

Bewoners van een bovenwoning in Vlaardingen hebben een blèrende radio achtergelaten terwijl ze zelf doodleuk op vakantie waren. De onderburen waren na een paar dagen herrie ten einde raad en schakelden de politie in.



De buren die onder de radio woonden, werden na een paar dagen gek van de herrie die uit de radio kwam, meldt Rijnmond.nl. Ook 's nachts lagen ze wakker van de herrie; zelfs met oordoppen in.



De nood was op een gegeven moment zo hoog dat zij de politie hebben ingeschakeld.



Agenten die een kijkje kwamen nemen, constateerden dat er inderdaad sprake was van flinke geluidsoverlast. De radio stond precies onder de slaapkamer van de onderburen. "Belachelijk gewoon hoe iemand hiermee een ander kan pesten", schreef een agent op Facebook.



De agenten besloten daarna de woning open te breken. In de badkamer van de bovenwoning vonden ze de radio die flink hard stond. De radio is in beslag genomen. Na de vakantie gaat de politie een goed gesprek voeren met de bewoners, meldt RTV Rijnmond.

Reacties

05-08-2017 20:35:25 HHWB

Erelid



T S Niet erg sociaal van deze mensen. Zou lachen zijn als ze de zender op een house zender hadden gezet.... Maar dat is weer niet aardig van mij....

05-08-2017 21:13:29 Lennox

Oudgediende



Maar weten ze zeker dat dit pesterij is dan? Misschien stond die radio wel ingesteld als wekker. Ik had zelf een transistorradio die je met een schuifknop uit en aan moest zetten. Maar als je die knop niet helemaal tot het uiterste drukte en hij dus tussen aan en uit in hing dan begon hij soms zomaar ineens te spelen of ging juist vanzelf uit.



Als het echt om te sarren was dan hoop ik dat er flink veel schade is gemaakt bij het openen van de deur, dat ze nog een gepeperde rekening na krijgen van de politie voor verloren tijd en liefst nog een dikke boete ook. En een waarschuwing dat ze bij het volgende akkefietje de woning uitgeflikkerd worden.



Zo opzettelijk je buren wekenlang aan onafgebroken geluidsoverlast blootstellen dat is gewoon stompzinnige en kwaadaardige terreur.





