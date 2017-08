Bang voor ratten? Nu niet meer

Diane Özdamar, een 32-jarige kunstenares uit Montreal (Canada), heeft een missie: het slechte imago van ratten opvijzelen. Ze maakt al sinds 2008 schattige foto's van de knaagdieren om de wereld duidelijk te maken dat ratten geen vieze beesten zijn maar 'uiterst vriendelijke haarballen met een hoog knuffelgehalte'.Özdamar begon de ratten te fotograferen, omdat ze 'kansarme knagers' in asiels aan nieuwe baasjes wil helpen. Dat is nog knap lastig, omdat veel mensen volgens Diane denken dat ratten vieze beesten zijn, die alleen op vuilnisbelten en in riolen leven.,,Ik ontdekte al snel dat mijn foto's kunnen helpen om potentiële rattenbaasjes over de streep te trekken'', vertelt de kunstenares aan The Huffington Post. ,,Er zijn zelfs mensen die door mijn werk afrekenden met hun hardnekkige rattenfobie.''Volgens Diane zijn ratten de liefste huisdieren. ,,Ze zijn een soort mix van een kleine hond en een kat, en erg slim, aanhankelijk en loyaal. Ook leuk: ratten zijn speels en ze 'lachen' als ze worden gekieteld. En net als katten vinden ze het leuk om achter touwtjes aan te jagen.'' Er is, zo benadruk de kunstenares, maar één nadeel aan ratten. ,,Ze leven maar kort, zo'n vier jaar. Net als je aan ze gehecht bent geraakt, overlijden ze.''