1 patient oorzaak tekort AB-bloed in Belgie

BelgiŽ is nagenoeg door zijn voorraad plasma van bloedgroep AB heen. Dit komt omdat al wekenlang wordt gevochten voor het leven van ťťn patiŽnt die dagelijks tot vijftien zakjes nodig heeft.



Het Belgische Rode Kruis spreekt over een "zeer uitzonderlijke situatieĒ en roept mensen met de zeldzame bloedgroep op plasma te komen geven in een van zijn donorcentra. In BelgiŽ heeft maar 5 procent bloedgroep AB. Slechts 0,75 procent is AB-.

Midden juli deed de organisatie al een oproep omdat door Ďplasmawisselingení bij dezelfde patiŽnt "de voorraad van AB-plasma zienderogen slinkt". De behandeling bij de patiŽnt is opnieuw gestart, aldus het Rode Kruis.



Plasma is de vloeistof in het bloed waarin de bloedcellen circuleren. Soms wordt dat plasma Ďziekí omdat het te veel schadelijke stoffen of eiwitten bevat. Ziek plasma moet vervangen worden door donorplasma.

