Militairen vinden weesjongetje tussen het puin in Mosul, waarna een van hen hem prompt adopteert

Na de overwinning van de Irakese overheid op ISIS in Mosul, duurde het nog een hele tijd voor het vechten ook echt stopte. In een enclave in de stad v

Reacties

04-08-2017 11:17:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.044

OTindex: 55.404



De arme stakkerd, naakt en verlaten en zonder ouders.

Ik hoop dat hij in een liefhebbend gezin komt, en dat hij dit vreselijke trauma op een goede manier zal kunnen verwerken.

Hij verdient de hemel op aarde want de hel heeft hij al gehad. Nou, gezien de lengte van het kind zou hij wel drie jaar kunnen zijn.De arme stakkerd, naakt en verlaten en zonder ouders.Ik hoop dat hij in een liefhebbend gezin komt, en dat hij dit vreselijke trauma op een goede manier zal kunnen verwerken.Hij verdient de hemel op aarde want de hel heeft hij al gehad.

04-08-2017 11:35:00 Meira

Senior lid

WMRindex: 146

OTindex: 1

Wnplts: GRONINGEN

Bij het lezen van het verhaal en bij het zien van de foto gaan er zóveel emoties door me heen dat ik ze niet eens kan beschrijven...ik sluit me daarom maar volmondig aan bij de woorden van @Mamsie

04-08-2017 11:52:11 allone

Stamgast



WMRindex: 29.063

OTindex: 58.637

Gaat dat adopteren zo makkelijk? Gewoon in een vliegtuig zetten, of zo?

Blijkbaar weet niemand ook maar wat zijn moedertaal is?

04-08-2017 12:33:26 linctus

Oudgediende



WMRindex: 1.285

OTindex: 16.738

In de ergste omstandigheden is de mens nog in staat om iets moois te doen. In de ergste omstandigheden is de mens nog in staat om iets moois te doen.

04-08-2017 15:59:50 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.048

OTindex: 6.801

Quote:

besloot dat één van zijn soldaten de jongen maar moest adopteren.

Hoezo moeten? Hij had toch een keuze. Ik neem aan dat hij het kind heel graag wilde adopteren. Hij moet het niet. Hoezo moeten? Hij had toch een keuze. Ik neem aan dat hij het kind heel graag wilde adopteren. Hij moet het niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: