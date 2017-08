Vrouw ervandoor met Tinder-date, politie breekt in in auto zodat haar vriendin naar huis kan

Politie Dinkelland moest maandagnacht in actie komen om een auto open te breken. Dat komt wel vaker voor, alleen was de aanleiding nu wel opmerkelijk: een vrouw ging op Tinder-date en liet een vriendin achter.



De vrouw was maandagavond samen met een vriendin naar Dancing Bruins in Saasveld gegaan, omdat ze een date had met iemand die ze via Tinder had leren kennen. Toen de vrouw haar Tinder-date eenmaal had ontmoet, vergat ze haar vriendin helemaal. Ze ging er met haar Tinder-date vandoor en liet haar vriendin, waarmee ze gekomen was, achter.



Die vriendin moest vervolgens de politie bellen om haar een handje te helpen. Haar spullen lagen namelijk nog in de auto waardoor ze nergens naar toe kon, schrijft de politie Dinkelland op Facebook.



De politie brak de auto professioneel open zodat de vrouw haar spullen uit de auto kon halen en weer naar huis kon gaan. De politie heeft de auto daarna weer netjes afgesloten.



Hoe de date precies is afgelopen, is niet bekend. Maar Politie Dinkelland schrijft op hun Facebook-pagina dat ze hopen dat het een geslaagde Tinder-date was.



