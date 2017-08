Kind (9) met hiv al jaren gezond zonder gebruik aidsmedicijnen

Een Zuid-Afrikaans kind van 9 jaar oud met een hiv-besmetting is al jaren gezond zonder dat ze aidsmedicijnen neemt. Het is pas de derde hiv-patiŽnt die de ziekte onder controle heeft zonder daarvoor actief te worden behandeld.



Bij het kind - van wie de identiteit geheim is - werd een maand na de geboorte vastgesteld dat ze hiv had. Na de diagnose kreeg ze een behandeling van 40 weken. Uit bloedtesten die zijn afgenomen toen ze 9 was, blijkt dat het virus niet is teruggekomen en nog steeds onderdrukt was.



Volgens de wetenschappers die het kind onderzochten zou dit erop kunnen wijzen dat een vroege behandeling kan volstaan bij hiv-patiŽnten. De meeste patiŽnten slikken iedere dag medicijnen om te voorkomen dat de hiv-besmetting het immuunsysteem aantast en leidt tot aids.



De onderzoekers presenteerden hun bevindingen op een conferentie in Parijs. Door het kind uit Zuid-Afrika te bestuderen hopen ze een nieuwe behandelingsmethode te ontdekken voor hiv-patiŽnten.



Er zijn twee andere jonge patiŽnten die de ziekte onder controle kregen en er weinig klachten van ondervinden. Ook bij enkele volwassenen is de ziekte verminderd.



Een van hen is een vrouw van 20 uit Frankrijk. Zij werd besmet toen ze 6 jaar oud was. Veertien jaar later heeft ze de ziekte onder controle, terwijl ze geen medicijnen neemt.



De ander is een Amerikaanse baby die het virus 27 maanden lang onderdrukte. Het virus keerde daarna terug, maar het kind kreeg dat weer onder controle toen ze opnieuw werd behandeld.

