Hobby: het bezoeken van vele televisieopnames

Vrijwel elke dag zit hij met een brede lach in het publiek bij kennisquiz De slimste mens van de KRO-NCRV. De ene dag duikt zijn hoofd op achter Philip Freriks, de volgende dag is hij te zien achter jurylid Maarten van Rossem. Ramon Wiendels uit Doetinchem zit dit seizoen bij 27 van de 30 afleveringen in het publiek. 'Als ik bij het Mediapark kom, gaat mijn hart sneller kloppen.'De 35-jarige Wiendels doet in het dagelijks leven administratief werk, maar als het even kan pakt hij de trein of auto naar Amsterdam en Hilversum. Om een televisieopname bij te wonen. Jinek, DWDD, Miljoenenjacht, Kassa, Ik hou van Holland, Met het mes op tafel, 1 tegen 100...noem een programma of hij is er geweest. Vooral amusement, dat wel. 'Buitenhof en andere praatprogramma's op NPO 2 vind ik niet zo interessant.'In 2009 kreeg hij een mail van de VARA. Of hij het leuk vond om een keer een opname bij te wonen. 'Dat triggerde iets in mij', vertelt Wiendels, 'en sindsdien ga ik regelmatig naar tv-programma's.'Nu is hij dus op televisie met De slimste mens, van KRO-NCRV. 'Ik vind het zo'n geweldig programma om mee te maken. De opnames waren in de maand juni en ik had wat tijd over dus heb ik me voor bijna alle opnamedagen aangemeld. ' Er worden drie afleveringen op een dag opgenomen en Wiendels zit dit seizoen 27 keer in het publiek. Dat betekent maar liefst negen ritjes naar de studio. De beveiligers van het KRO-NCRV-pand kijken niet meer op of om. 'Loop maar door, we kennen je al, zeggen ze dan. Dat zijn leuke dingen.''Het is puur hobbymatig, ik krijg er niet voor betaald. Het gaat mij om de beleving en de adrenaline. De een gaat op zijn vrije dag naar een attractiepark, de ander sleutelt aan auto's en ik ga naar een televisieprogramma. Wel altijd alleen alleen, want er is niemand van mijn vrienden die mee wil', vertelt Wiendels. 'Maar dat is niet erg, want je hebt altijd wel aanspraak.''Een tv-show is achter de schermen veel leuker dan de uitzending. Tijdens de opnames van De slimste mens is Maarten van Rossem constant aan het woord.' Een opname van De slimste mens duurt twee uur, voor de uitzending blijven daar 40 minuten van over.Een beetje ijdel is hij wel, geeft hij toe. De ervaren figurant weet precies waar hij moet zitten om in beeld te komen. Hij wordt wel herkend, op zijn werk , in de buurt en soms op sociale media. Hoopt hij dan ook ontdekt te worden? 'Dat gaat niet gebeuren, ik ben realistisch', lacht Wiendels.