Go Green: India lanceert zijn eerste lokale trein op zonne-energie

Indiasche Spoorwegen heeft de eerste zon aangedreven lokale trein gelanceerd, die een batterijbankfaciliteit heeft om voldoende stroom te waarborgen, zelfs als er geen zonlicht is. In de energiebehoefte van de trein, inclusief de lichten, ventilatoren en het informatie display systeem zal worden voldaan door de energie die wordt geproduceerd door zonnepanelen die zijn aangebracht op de daken van de wagons van de DEMU trein.De ontwikkeling is gericht op het verminderen van luchtvervuiling in India. Er is een milieucrisis aan de gang. Ondanks dat er op provinciaal- en staatsniveau talrijke maatregelen zijn genomen, is er geen sprake geweest van vermindering van de luchtvervuiling door verontreinigende stoffen en deeltjes in de lucht. Delhi Smog was een ernstig geval. Het was een confrontatie met de realiteit van de vervuiling in de grote steden van India. De luchtkwaliteit was verminderd tot gevaarlijke niveaus. Een studie van 1600 steden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde de nationale hoofdstad Delhi als de meest vervuilde stad. De luchtvervuiling was 40 keer meer dan toelaatbare veiligheidsgrenzen die door de WHO zijn voorgeschreven en 15 keer groter dan de Indiase normen.De trein werd gelanceerd op het Safdarjung station in New Delhi. De minister van Spoorwegen van de deelstaat, Suresh Prabhu, die de trein ingehuldigd heeft, zegt dat de ontwikkeling een 'baanbrekende sprong' is om de Indiase treinen milieuvriendelijk te maken. De minister zei ook dat het een weerspiegeling was van de inzet van de Indiase Spoorwegen om milieuvriendelijk te zijn en dat het ministerie probeerde om zijn koolstofvoetafdruk te verminderen en schonere en groene brandstoffen te gebruiken en om meer gebruik te maken van niet-conventionele of alternatieve bronnen van energie.DEMU-treinen zijn lokale treinen met een multifunctionele eenheid die wordt aangedreven door boordmotoren zonder de noodzaak van een afzonderlijke locomotief. De krachtsbehoeften van passagiers worden door een dieselgestuurde generator, bijvoorbeeld lichten, ventilatoren, enz. Ontmoet. De Indiase Spoorwegen nemen ook andere milieuvriendelijke maatregelen, zoals het gebruik van waterrecycling, bio toiletten, afvalverwijdering, CNG / LNG, evenals het gebruik van windenergie.Terwijl de zonnetrein werd vervaardigd in de Integrale Coach Factory (ICF) in Chennai, werden het zonne-energie systeem en de zonnepanelen uitgerust en ontwikkeld door de Indiase Spoorwegorganisatie Alternatieve Brandstof (IROAF). Ongeveer 24 meer wagons moeten binnen 6 maanden met het systeem zijn uitgerust. In het systeem is een slimme omvormer gebruikt die de energieopwekking in een bewegende trein optimaliseert, om zelfs tijdens de nacht te voorzien in een volle belasting. Dit wordt bereikt met behulp van een batterijbank die voldoende elektriciteit garandeert.Het nieuwe systeem streeft naar het verminderen van het dieselverbruik en de koolstofvoetafdruk door de productie van kooldioxide te verminderen met 9 ton per wagon en per jaar. Indiase Spoorwegen beweert ook dat een zon aangedreven DEMU-trein met zes wagons extra 21.000 liter diesel bespaart, waardoor jaarlijks12 lakh roepies wordt bespaard.Industrievriendelijk beleid door de Indiase overheid en een aantrekkelijke economie met hernieuwbare energie, helpen bij het transformeren van de vooruitzichten van deze sector in India. Een rapport van de wereldwijde firma Ernst and Young (EY) zegt dat India op de eerste plaats staat op de Renewable Energy Land Attractiveness Index 2017. Het land stond de afgelopen twee jaar op de derde plaats.