Schatzoeker zegt nazigoud te hebben gevonden, maar mag het niet opgraven

In een bos in Beieren ligt een schat van de nazi’s begraven ter waarde van 560 miljoen euro. Althans dat zegt de Duitse schatzoeker Hans Glueck (76). Hij kan alleen niet laten zien dat het echt zo is, omdat de eigenaar van het woud geen toestemming geeft om te graven.



“Hij wil alles voor zichzelf houden”, aldus Glueck. “Maar zonder mijn schatkaart is hij zo blind als een mol.” De schat zou hebben toebehoord aan Ernst Kaltenbrunner. Hij was een topofficier binnen de SS en een vertrouweling van Hitler. Aan het eind van de oorlog kreeg Kaltenbrunner het bevel om de Reichsbank in Berlijn, de Duitse centrale bank, leeg te halen en alles in een trein te stoppen, die in Passau de grens met Oostenrijk zou oversteken. De buit zou worden opgeslagen in een zoutmijn. Het geld was nodig voor de hergroepering van de nazi’s, die vanuit de Alpen opnieuw verzet wilden bieden.



Maar luchtaanvallen van de geallieerden verhinderden de grensovergang en de trein werd drie dagen verborgen in het Beierse Tittling. In het nabij gelegen woud van Arrach beschikten de nazi’s over een radiopost. Daar zou het goud zijn opgeslagen en nog altijd moeten liggen, aldus Glueck. Enkele dagen na het transport vingen Sovjettroepen een radioboodschap op van de nazi’s. ‘Bevel uitgevoerd. Transport van bewakers overgenomen en opgeslagen in BSCHW. Wacht op instructies,’ klonk het. BSCHW zou staan voor ‘Bayerischer Wald’ en de SCH voor ‘schacht’.



Maar de precieze locatie was onbekend tot Glueck na een interview in 1995 benaderd werd door een man die beweerde een kaart te hebben gekregen van een SS-officier met daarop de plaats van het goud. De man had zelf in 1990 al gezocht, maar begreep de kaart niet. Wel hoorde hij van omwonenden dat er in mei 1945 Poolse dwangarbeiders zijn gezien die met hooiwagens vol zware munitiekisten het bos in reden.



Glueck die de kaart uiteindelijk in handen kreeg, begreep in eerste instantie ook niet wat alle cijfers, stippen, lijnen en aanwijzingen betekenden. Hij bezocht het gebied tientallen keren. Nu beweert hij door te hebben waar de schat begraven ligt, maar krijgt hij dus geen toestemming meer van de eigenaar. De schat zou behalve goud, ook diamanten, kunstwerken en zeldzame postzegels bevatten.



