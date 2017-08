Goudvissen gevonden in parkeergarage, eigenaar gezocht

De politie in Amsterdam is op zoek naar de eigenaar van twee goudvissen. Agenten vonden de vissen vannacht in een klein aquarium in een parkeergarage in het centrum van de stad. Het is onduidelijk wie het aquarium daar heeft neergezet.



De agenten vreesden dat de twee vissen de ochtend niet zouden halen en hebben goed voor de dieren gezorgd. Via een bericht op Facebook hoopt de politie in contact te komen met het 'baasje'.



De eigenaar kan de vissen ophalen op het bureau.

Overdrijven is schijnbaar een speciale opleiding, die vissen kunnen best de nacht overleven in een aquarium en wel meer nachten dan één.

Nou dat zullen er best wel een hoop zijn! Nou dat zullen er best wel een hoop zijn!

