Vliegveld-medewerker slaat passagier met baby op arm in gezicht

Een medewerker van het vliegveld in het Franse Nice heeft gisteren een passagier in zijn gezicht geslagen. Volgens een ooggetuige had de passagier een baby op zijn arm. Een foto van het voorval wordt veel gedeeld op sociale media.De man zou zaterdag met Easyjet van Nice naar Londen vliegen. De vlucht had echter elf uur vertraging door technische problemen. Toen de passagier daarover klaagde tegen de medewerker van het vliegveld sloeg de medewerker hem in het gezicht.Volgens Easyjet werkt de man die de passagier sloeg niet voor de vliegmaatschappij. De directeur van het vliegveld zegt dat de man werkt voor Samsic, een schoonmaakbedrijf. Hij is geschorst."Het was verschrikkelijk", vertelde de passagier die de foto deelde aan CNN. "Ik kan niet geloven dat mensen zich zo kunnen gedragen." Haar man zou het tweetal uit elkaar hebben gehaald.De passagier werd met zijn baby even naar een aparte ruimte gebracht en kon uiteindelijk op de vlucht naar Londen stappen.