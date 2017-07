3.500 jaar oude broodtrommel in de Zwitserse Alpen gevonden

Tupperware, eat your heart out! Archeologen hebben een 3.500 jaar oude broodtrommel in de Zwitserse Alpen gevonden. Dat is pas duurzaam.



De lunchbox van hout is eeuwenlang bewaard gebleven in de ijskap nabij de top van de Lötschenpass. Onlangs smolt het ijs op een hoogte van 2.650 meter, waardoor de broodtrommel tevoorschijn kwam. Archeologen hebben sporen van granen gevonden, zoals tarwe en rogge. Waarschijnlijk zat er in de broodtrommel een stevige volkoren granenpap.



Het is niet de eerste keer dat er een houten doos is gevonden in de Alpen. Ötzi de ijsman was eerder al gevonden met twee doosjes van berkenschors, waarin hij houtskool bewaarde. Reizigers die duizenden jaren geleden de Alpen overstaken namen waarschijnlijk liever lichte materialen mee. Vandaar dat ze houten doosjes gebruikten en geen kistjes van keramiek.



De onderzoekers schrijven in hun paper in het wetenschappelijke blad Scientific Reports dat het lastig is om sporen van granen te vinden. Lipiden van dieren en zuivel zijn relatief makkelijk te traceren, maar dit geldt niet voor vetten van granen. “Het is lastig om biomarkers voor planten te vinden”, zegt bioarcheoloog André Colonese van de universiteit van York. “Er zijn er slechts een paar en die blijven niet lang bewaard in oude objecten.”



Toch slaagden Colonese en zijn collega’s er in om een lipide te vinden die normaal gesproken alleen in granen voorkomt. Zij vonden microscopische sporen van tarwe en rogge. “Dit heeft grote gevolgen voor het onderzoek naar de verspreiding van landbouw”, zegt onderzoeker Jessica Hendy van het Max Planck Instituut. “We kunnen de puzzelstukjes aan elkaar leggen en te weten komen waar en wanneer tarwe en rogge voor het eerst werden verbouwd in Europa.”

T S Was de lunchbox per ongeluk verloren... of vonden de kinderen van destijds al het snack rond de school al lekkerder en is de lunchbox daarom verloren...?

