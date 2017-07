Meerdere ouderen bestolen door nep-politie

Zeker vijf ouderen in de Duitse grensregio bij Sittard zijn de afgelopen weken bestolen na telefonisch te zijn benaderd door nep-agenten. Zij haalden de senioren over geld af te geven aan een ‘agent’ die later bij hen aan de deur kwam.



Een 84-jarige vrouw uit Selfkant werd afgelopen zondagavond gebeld door iemand die zich uitgaf als politieagent. Hij vertelde haar dat ze kon helpen in een lopend onderzoek naar een bankmedewerker, die zou samenwerken met een inbrekersbende. Daarvoor zou ze een geldbedrag van haar rekening moeten halen. Dat zou ze dan moeten overhandigen aan een ‘collega’ van de agent, die bij de 84-jarige aan de deur zou komen. Het slachtoffer werd beloofd dat ze later het geld zou terugkrijgen.



De vrouw gaf zo afgelopen maandag een groot bedrag af aan een onbekende man, die rond het middaguur bij haar aanbelde.



Eerder trapte ook een 76-jarige vrouw uit Wegberg in de babbeltruc. Haar werd door een nep-agent telefonisch wijsgemaakt dat het dievengilde haar huis in het vizier had. Het daarom beter zijn het geld dat ze in huis had in bewaring te geven bij een ‘politieagent’ die bij haar zou langskomen.



Bij de Duitse politie zijn nog vier gevallen bekend, waarbij de oplichterstruc is mislukt.

Reacties

31-07-2017 12:21:56 linctus

Oudgediende



WMRindex: 1.282

OTindex: 16.712







Dat zoiets niet voor zich spreekt. Nooit je geld meegeven aan vreemde.Dat zoiets niet voor zich spreekt.

31-07-2017 13:28:39 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 59.781

OTindex: 27.176

@linctus :

sommige mensen kun je alles wijsmaken.... sommige mensen kun je alles wijsmaken....

31-07-2017 13:39:03 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.503

OTindex: 8.217

S



Wie trapt daar nou in? Als je te veel geld in huis hebt, doe je er goed aan om naar de katholieke kerk te gaan en het kerkenzakje vol te stoppen. Dan wordt er nog eens iets goeds mee gedaan. Wat voor goeds? Ja, er schiet mij niet zo gauw iets te binnen, maar reken maar dat er heel goede dingen met dat geld gebeuren. O ja, nou weet ik iets te noemen: we geven veel geld aan de slachtoffers van seksueel misbruik. Nou, als dat geen goed doel is.

Wat hoor ik iemand daar zeggen? Jullie hebben dat seksuele misbruik zelf gepleegd en nu moeten jullie van de rechter die schadevergoeding betalen?

Bah wat negatief weer, doe je een keer iets goeds dan is het weer niet goed. @ Quote: Het daarom beter zijn het geld dat ze in huis had in bewaring te geven bij een ‘politieagent’ die bij haar zou langskomen.Wie trapt daar nou in? Als je te veel geld in huis hebt, doe je er goed aan om naar de katholieke kerk te gaan en het kerkenzakje vol te stoppen. Dan wordt er nog eens iets goeds mee gedaan. Wat voor goeds? Ja, er schiet mij niet zo gauw iets te binnen, maar reken maar dat er heel goede dingen met dat geld gebeuren. O ja, nou weet ik iets te noemen: we geven veel geld aan de slachtoffers van seksueel misbruik. Nou, als dat geen goed doel is.Wat hoor ik iemand daar zeggen? Jullie hebben dat seksuele misbruik zelf gepleegd en nu moeten jullie van de rechter die schadevergoeding betalen?Bahwat negatief weer, doe je een keer iets goeds dan is het weer niet goed.

