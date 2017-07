7-jarig meisje heeft het ontembaar haar syndroom

Af en toe een bad hair day hebben is geen pretje, maar voor de Australische Shilah Calvert Yin is het dagelijkse kost. Ze is een van de honderd mensen die lijdt aan het ontembaar haar syndroom.Zeggen dat Shilah Calvert Yin een wilde haarbos heeft, is nogal een understatement. Haar warrige blonde lokken hebben veel weg van het kapsel van Doc Brown uit ‘Back to the future’ of Einstein. Op zich is dat geen verrassing, want zowel het 7-jarige meisje uit Melbourne als het Duitse genie hebben het ontembaar haar syndroom.Wereldwijd zijn er nog geen honderd mensen die te maken hebben met deze genetische aandoening. Het vreemde fenomeen wordt veroorzaakt door een mutatie in een van de drie vastgelegde genen. Een medicijn of remedie bestaat jammer genoeg niet, maar naarmate mensen ouder worden, verliezen ze letterlijk wat van hun wilde haren.Shilah zelf is voorlopig best tevreden met haar piekjeskapsel. “Het is tenminste niet alledaags en saai, zoals bij veel andere mensen”, zegt ze in de Daily Mail. Haar ouders vinden het ontzettend belangrijk dat het meisje zich niet schaamt voor haar lokken. Daarom hebben ze een Instagrampagina opgericht voor de koter.