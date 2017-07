Ferrari-bezitter rijdt net gekochte auto total loss

In Engeland heeft een automobilist weinig plezier beleefd aan zijn net aangeschafte sportwagen. Een uur nadat hij zijn zwarte Ferrari 430 Scuderia bij de dealer had opgehaald, raakte hij ermee van de weg. De auto vatte vlam en brandde helemaal uit.Het ongeluk gebeurde in South Yorkshire op de snelweg M1. Volgens de politie heeft de man veel geluk gehad. De eigenaar van de auto met een waarde van ruim 220.000 euro kwam er met een paar kneuzingen en schrammen vanaf.Op het moment van het ongeluk was de weg erg glad, maar of de man te hard heeft gereden, laat de politie in het midden. "Wel waren er de afgelopen weken veel ongelukken, waarbij de manier van rijden vaak niet paste bij de weersomstandigheden van dat moment. Pas alsjeblieft beter op", waarschuwt de politie van South Yorkshire op Facebook.