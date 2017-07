Honger? In Arnhem eet je deze hamburger van een halve meter hoog

Een hamburger eten van een halve meter hoog. Check. Grote eters die deze droom op hun bucket list hebben staan, kunnen naar restaurant Meem Eten en Drinken in Arnhem om hem van dat lijstje te strepen.Het gevaarte met de toepasselijke naam 'The Bucketlist Burger' is sinds deze week verkrijgbaar bij de zaak aan de Coehoornstraat. Uitbater Jens Blokland noemt de burger, ongeveer 50 centimeter hoog en ,,zeker meer dan een kilo zwaar’’ – heel bescheiden – een 'uitdagend gerecht'.En terecht: de 'monsterburger' bestaat uit onder meer vijf hamburgers van 150 gram per stuk, vijf plakken bacon, vijf dikke schijven tomaat, twaalf gegrilde uien, vijftien stukken augurk, tien plakken cheddarkaas en sla en saus op een Italiaanse bol. Voor wie dan nog een gaatje heeft, wordt de burger geserveerd met huisgemaakte boerenfriet en rauwkostsalade. De prijs: 39,95 euro.'Het idee begon met een grapje',,Het idee ontstond eigenlijk als grapje, met vrienden. In Arnhem won Iveau's Burger en Wijnbar eerder de titel 'Beste burger van Nederland'. Ik wilde ook iets meetbaars hebben en zo kwamen we op 'grootste burger van Arnhem’’, vertelt Blokland.Hij heeft daarna uitvoerig de menukaarten in Arnhem bestudeerd en concludeerde dat 'The Bucketlist Burger' veruit de grootste in de regio is. ,,Ik heb werkelijk geen idee hoeveel calorieën het totaal meet. Het vlees is mager en uitsluitend gekruid, dus daar zal het niet aan liggen. Maar die twee plakken cheddar per burger tikken wel aan. Ik heb wel op internet gekeken hoeveel eten een mens op kan, en dit gewicht moet kunnen. In theorie, uiteraard.’’Besteld is de hamburger nog niet, maar sinds hij – met foto – op Facebook geplaatst is, regent het reacties. ,,Het zijn vooral de dames die hun vriend uitdagen. Er zijn al een aantal reserveringen.’’Voor het maken van de promotiefoto heeft Blokland de burger in totaal twee keer gemaakt. ,,De eerste keer hebben we hem zelf opgegeten. Met zijn drieën, en we zaten na afloop zeker vol.’’De uitbater overweegt een uitdagende prijsvraag in het leven te roepen. ,,Misschien gaan we, net zoals in Amerika, een tijd verbinden aan het opeten. Wie hem binnen een bepaalde tijd opeet, krijgt hem gratis. Tot die tijd is hij voor grote eters, maar gewoon samen opeten, mag natuurlijk ook.’’