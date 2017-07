Nederlandse ijssalon maakt lekkerste ijs van Europa: De jury riep: bellissimo!

Ga jij naar ItaliŽ op vakantie, speciaal voor het lekkerste schepijs? Dat is nergens voor nodig. De beste ijsjesmaker van Europa komt namelijk uit Nederland.Erik Kuiper van ijssalon IJskuip in Denekamp heeft deze week de Bologna de Gelato World Tour 2017 gewonnen, en mag zich de beste ijsjesmaker van Europa noemen. "We kregen tienen van de jury. De grootste ijsmakers van ItaliŽ riepen na het proeven van ons ijs 'bellissimo, bellissimo!!', vertelt Kuiper trots aan RTL Nieuws.Hij wist de harten van de jury te veroveren met zijn 'honingyoghurt-frambozenijs met walnoten, verse honing en frambozen'. "Het mooie is dat we alles zo puur en biologisch maken als maar kan. De walnoten komen uit onze eigen tuin, de frambozen zijn van de buurman, de honing van een imker uit de buurt en de melk komt van onze eigen Jersey-koeien."Kuiper en zijn gezin hebben al jaren een agrarisch bedrijf. Sinds vijf jaar zijn ze daar ook ijs gaan verkopen. "De melk die onze koeien geven is ontzettend lekker. De vet- en eiwitgehaltes zijn perfect voor het maken van ijs, dat kunnen de meeste Nederlandse koeien niet."Dat de beste ijsmaker van Europa in Denenkamp zit, is niet onopgemerkt gebleven. "Sinds we terug zijn in Nederland staat er een dikke rij voor de deur. Er zijn gisteravond extra mensen komen helpen en we hebben tot middernacht ijs staan maken", vertelt Kuiper. "Vandaag wordt het waarschijnlijk weer druk, hartstikke leuk."Door het winnen van het EK heeft Kuiper zich gekwalificeerd voor het WK ijsmaken in Rimini, dat in september plaatsvindt. "De jury heeft tegen me gezegd: hier moet je niks meer aan doen, je moet niks veranderen. Ze zeggen natuurlijk nooit van te voren dat je gaat winnen, maar ik denk dat we een goede kans maken om in de top 5 te eindigen."