Rechter oordeelt: seks is net zo belangrijk voor oudere vrouwen

Seks wordt niet minder belangrijk als je ouder wordt. Dat is de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.



De rechtszaak was aangespannen door de Portugese Maria Morais, een vrouw van 50 jaar oud. Bij een eerdere rechtszaak in Portugal claimde zij dat een mislukte medische ingreep het voor haar onmogelijk maakte om normale seks te hebben. Ze wilde daarvoor gecompenseerd worden.



De Portugese rechtbank stelde haar in het gelijk, maar het uitbetaalde bedrag werd lager omdat volgens de Portugezen seks op haar leeftijd niet meer zo belangrijk was.



Het hof oordeelt nu dat de Portugese rechtbank handelde met vooroordelen en dat het recht op respect voor privé- en familieleven geschonden is. Ook negeerden de Portugezen het fysieke en psychologische belang van seksualiteit. De vrouw krijgt nu alsnog een bedrag van in totaal 5710 euro.

Reacties

30-07-2017 11:20:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.010

OTindex: 55.326

Quote:

De vrouw krijgt nu alsnog een bedrag van in totaal 5710 euro.



En nu maar hopen dat dit voor haar een bevredigende tegemoetkoming is. En nu maar hopen dat dit voor haar een bevredigende tegemoetkoming is.

30-07-2017 14:11:31 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.502

OTindex: 8.191

S Vrouwen zijn als continenten.



Of zoals "Tante Lien" het uitdrukte: ze hebben nog wel een brievenbus, maar de postbode is al jaren niet meer langs geweest. Of zoals "Tante Lien" het uitdrukte: ze hebben nog wel een brievenbus, maar de postbode is al jaren niet meer langs geweest.

