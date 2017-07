Coke-snuivers vragen politieman om drugs

In Hartford, in de Amerikaanse staat Connecticut, hebben twee mannen geprobeerd om drugs te kopen van een politieman.



Een agent die klaar was met zijn dienst en het politiebureau uitliep op weg naar zijn auto, werd aangesproken door twee mannen die vroegen of hij coca´ne te koop had.



De agent zei daar niet meteen nee op en de mannen zeiden vervolgens dat ze een pinautomaat nodig hadden om aan contant geld te komen. De agent dirigeerde ze daarop naar de geldautomaat in de hal van het politiebureau.



Toen de mannen 60 dollar hadden gepind, riep de agent collega's te hulp en werden de twee gearresteerd. De 60 dollar is in beslag genomen als bewijsmateriaal en het proces-verbaal zette de politie van Hartford vervolgens op Twitter.

