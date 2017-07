Voetgangers lopen per ongeluk A2-tunnel Maastricht in

De bovenste buis van de A2-tunnel in Maastricht is woensdag een tijd afgesloten geweest omdat er twee voetgangers door de tunnel liepen.Volgens de politie waren de twee per ongeluk in het middentunnelkanaal, een vluchtroute tussen de tunnelbuizen, terechtgekomen. Daar openden ze een deur waarna ze plotseling tussen het autoverkeer stonden.De twee werden meteen gespot op de bewakingscamera's waarna de tunnel in beide richtingen uit voorzorg volledig werd afgesloten. Een politiewagen pikte de twee op. Ze waren volledig overstuur, aldus de politie.Het verkeer kon na het incident weer door de tunnel. Het opmerkelijke avontuur heeft voor de tunnelwandelaars verder geen gevolgen gehad.