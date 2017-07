Australier is rijbewijs kwijt tot in... 3001

In het Australische Sydney heeft de politie een chauffeur tegengehouden die zonder geldig rijbewijs rondreed. De man bleek een rijverbod te hebben tot 3001.



De 62-jarige Leonard Davie was in maart 1988 zijn rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij herhaaldelijk was tegengehouden wegens dronken rijden. Davie had nog nooit een ongeval veroorzaakt, maar bij de derde keer vond de rechter het toch welletjes geweest. Hij trok het rijbewijs in tot 3001, wanneer de man dus 1.046 jaar oud zal zijn.

Reacties

28-07-2017 12:31:13 allone

Stamgast



WMRindex: 28.905

OTindex: 58.480

Da's dan ouder dan Methusalem, die 969 jaar oud geworden is

28-07-2017 13:20:30 kojak

Erelid



WMRindex: 2.538

OTindex: 1.907

Dat zal m leren. *not*

28-07-2017 14:49:33 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.148

OTindex: 6

@allone wel heel toevallig dat Methusalem ook levenslang zijn rijbewijs kwijt was

28-07-2017 15:06:40 allone

Stamgast



WMRindex: 28.905

OTindex: 58.480

@jero : geen wonder, die bracht er ook niks van terecht

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: