Superman met een snor?

Superman met een snor? Dat hebben we niet eerder gezien. Als het aan de makers van de film Justice League ligt, gaat dat ook niet meer gebeuren.De film, waarin superhelden Batman, Aquaman, The Flash, Wonder Woman, Cyborg en Superman samen een slechterik moeten verslaan, wordt momenteel opgenomen.Acteur Henry Cavill, die Superman speelt, moest een paar scenes opnieuw opnemen, maar er was een probleem: voor zijn nieuwe rol moest hij een snor laten groeien. En van zijn andere bazen mocht hij die niet weghalen.Dus zijn de nieuwe scenes met snor opgenomen, maar dat zullen we niet in de bioscopen terugzien. Elke snor photoshoppen ze achteraf uit de film.