Klant poept in showmodel wc-pot

Bij een filiaal van Formido bouwmarkt in Elst deden ze maandagavond wel een hele vieze vondst. Een klant wist daar ongezien in een showmodel wc-pot te poepen.Boven de toiletpot hing nog een briefje: 'Dit is geen wc. Bij de ingang is een wc die u kunt gebruiken.' Daar trok deze klant zich duidelijk weinig van aan. Volgens een medewerker roken ze de hele dag al een vreemde lucht achter in de winkel. Pas 's avonds kwamen ze erachter waar die lucht vandaan kwam.De drol is inmiddels opgeruimd. 'Als ik er aan denk moet ik weer kokhalzen', aldus interim-manager Benno Ceelen.