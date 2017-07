Stortbui in Maastricht, publiek Rieu krijgt de volle laag

Muziekliefhebbers die zich hadden verheugd op een lekker avondje André Rieu kwamen zaterdagavond van een koude kermis thuis.De weergoden waren de walskoning en zijn publiek niet gunstig gezind: tijdens de show kwam de regen een hele poos met bakken uit de hemel.Het publiek, dat zich op de klapstoeltjes op het Vrijthof alleen met een poncho tegen het water kon beschermen, kreeg zodoende de volle laag. Rieu probeerde ondertussen de moed erin te houden. "Ik heb gehoord dat het ophoudt met regenen. Morgen", grapte de violist.Een deel van de bezoekers hield het na een tijdje voor gezien en verliet de laatste show van de reeks Vrijthofconcerten nog voor het einde. Bernd en Ilona Jürgen uit Dresden besloten ook beschutting te zoeken. Ze hadden speciaal voor de show van Rieu 600 kilometer afgelegd en waren vrijdag al vertrokken. "Maar dit was echt niet vol te houden. Na een uur in de stromende regen zijn we maar weggegaan."