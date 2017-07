Na Boaty McBoatface, nu Trainy McTrainface

De Zweedse treinmaatschappij MTR Express zocht via een internetpoll een naam voor een nieuwe trein die op het traject Stockholm-Göteborg zal rijden. "Trainy McTrainface" haalde 49 procent van de stemmen en won het van concurrenten als Hakan, Miriam en Poseidon. Het bedrijf is niet van plan om alsnog een andere naam te kiezen.

Kent u Boaty McBoatface nog? Een naam die vorig jaar een fikse rel veroorzaakte in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse onderzoeksagentschap NERC lanceerde een internetpoll om een naam te kiezen voor een nieuw, peperduur onderzoeksschip. Zo wilde men belangstelling opwekken voor het pronkstuk van Britse wetenschap.



Ze werden echter het slachtoffer van hun eigen succes toen "Boaty McBoatface" de afgetekende winnaar bleek. De Britse overheid zat verveeld met de zaak. Na heel wat omwegen kreeg het onderzoeksschip uiteindelijk de naam "RRS Sir David Attenborough" en werd "Boaty" gereserveerd voor een kleine, op afstand bestuurde onderzeeër op het schip.



De Zweedse treinmaatschappij MTR Express, op zoek naar de naam voor een nieuwe trein, organiseerde nu een gelijkaardige internetpoll, samen met de Zweedse krant Metro. "Trainy McTrainface" haalde 49 procent van de stemmen en won het van concurrenten als Hakan, Miriam en Poseidon.



In tegenstelling tot het Britse NERC is MTR Express niet van plan om de trein een andere naam te geven. "Dit nieuws zal hopelijk velen blij stemmen, en niet alleen in Zweden, reageren ze met een kwinkslag. Het bedrijf liet zich op Twitter alvast gaan in een creatieve Trainy McTrainface-bewerking.



Trainy McTrainface zal worden ingezet op het traject tussen de hoofdstad Stockholm en Göteborg, de op een na grootste stad in Zweden. Twee andere treinen die op dat traject zullen rijden, hebben overigens ook een naam gekregen, zij het iets minder ludiek: Estelle (de dochter van kroonprinses Victoria) en Glenn (volgens een aloud grapje heet iedereen in Göteborg Glenn). Voor de vierde trein wordt nog een naam gezocht.

Reacties

24-07-2017 16:21:58 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.143

OTindex: 6

Voor de vierde trein stel ik voor ... Thomas

24-07-2017 18:49:43 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.691

OTindex: 141

T S Erg sportief van de zweden... in tegenstelling van de Britten...

