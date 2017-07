Waarom leven vrouwen langer? Ze zeuren hun mannen dood

Waarom leven vrouwen statistisch gezien jaren langer dan mannen? ‘Omdat mannen door hun vrouwen “doodgezeurd” worden’, zei de hoge functionaris van de

23-07-2017 18:55:58

Wat is hier schokkends aan? Het zou eens nog de waarheid kunnen zijn. Ze moeten het eens in het echt gaan uitzoeken. Maar dan moeten ze ook naar Lesbiennes-homo-koppels kijken en naar alleenstaande.



En waarom zou het vrouw onvriendelijk zijn als het zo was? Het is net alsof je dan boos moet gaan worden dat gras groen is...



Ik ben wel nieuwsgierig!