Snor opgegraven Dali na 28 jaar nog steeds op 10 over 10

Het lichaam van de in 1989 overleden kunstschilder Salvador Dalí is goed geconserveerd gebleven. Zelfs zijn typische rechtopstaande snorretje is 28 jaar na zijn dood nog intact. Dat bleek toen zijn lichaam gisteren in Figueras werd opgegraven voor dna-onderzoek."Met groot genoegen zag ik dat zijn snor nog steeds op tien over tien stond", zegt de arts Narcis Bardalet tegen de Catalaanse radio-omroep RAC1. Hij balsemde het lichaam van de legendarische schilder bijna dertig jaar geleden. Dat het lichaam van Dalí nog altijd in zo'n goede staat is, noemt hij een wonder.Dalí ligt sinds 1989 in zijn eigen Theatermuseum in het Catalaanse Figueras begraven en werd opgegraven voor een vaderschapstest. De 61-jarige María Pilar Abel wil aantonen dat zij zijn dochter is. Gisteravond werd de marmeren plaat met daaronder het gebalsemde lichaam van de kunstenaar gelicht en werden er dna-monsters genomen.Het dna-materiaal wordt in een laboratorium vergeleken met het dna van Abel. Haar moeder was jarenlang werkster in de woning van Dalí. Mocht uit dat onderzoek blijken dat Abel inderdaad de enige dochter is van de kunstenaar, dan kan ze aanspraak maken op zijn nalatenschap. Dan kan ze mogelijk ongeveer een kwart van zijn werk erven. Veel van het werk van Dalí is in handen van de Spaanse staat.De claim van Abel is opvallend, aangezien Dalí naar eigen zeggen impotent was en vond dat genieën zich niet moeten voortplanten. Abel zegt dat zij en de kunstenaar in haar jeugd regelmatig veelbetekenende blikken uitwisselden. "We zeiden niets tegen elkaar, maar een blik zegt meer dan duizend woorden."Als Abel niet de dochter van Dalí blijkt te zijn, dan is de zaak waarschijnlijk nog niet afgelopen, denkt correspondent Rop Zoutberg. "Stichting Dalí is erg boos en slijpt de messen voor als er straks uitkomt dat hij niet de vader is van deze vrouw." Volgens de stichting was de opgraving een emotioneel moment, ook voor de arts die het lichaam van de kunstenaar balsemde.CommotieHet was druk rond het museum bij de opgraving. Alle aanwezigen moesten hun telefoon inleveren, camera's waren verboden en er waren lakens opgehangen om te voorkomen dat er videobeelden werden gemaakt met drones.Oud-burgemeester Maria Lorca van Figueras denkt dat Dalí had genoten van de commotie in en rond het museum, zegt ze tegen omroep RAC1. "Hij zou zich thuis hebben gevoeld. Deze dag past bij zijn manier van leven." Lorca, die burgemeester was toen Dalí overleed, zei dat ze zelf ook een mooie dag had gehad. "Het was erg opwindend, omdat het me doet denken aan zijn sterfdag."