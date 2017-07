Waarom merkkleding in een outlet-centrum zo goedkoop is (antwoord: je wordt beduveld)

In Nederland zijn het er twee: Roermond en Bataviastad en het is er meestal erg druk. Want die merkjeans van xxx, voor yyy, dat is onweerstaanbaar. De kleding zou zo goedkoop zijn omdat het partijen betreft van het vorige seizoen. Of om andere duistere redenen. Maar we trappen er massaal in.



Ten onrechte, ontdekte een Duits consumentenprogramma. Veel van de kleding heeft nooit xxx gekost. En bovendien is het lang niet allemaal echt merkkleding. Althans: het is wel van de fabrikant die op het label staat, maar die laat extra partijen maken, in kleuren die nooit in gewone winkels lagen, en vaak van lagere kwaliteit, speciaal voor de outlet-centra. Deskundigen analyseerden de polo’s, overhemden en jeans en testten de kwaliteit. Na een aantal wasbeurten bleken kledingstukken uit outletwinkels vaker gekrompen. Ze waren gemaakt van minder strak geweven stoffen, de stiksels waren zwakker en details waren soms van goedkoper materiaal, schrijft het AD over Die Outlet Lüge (De Outletleugen).

Reacties

23-07-2017 11:13:40 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.623

OTindex: 2.891

Roosendaal heeft ook een outlet.

De rest is toch al bekend?

Je betaald een hoop geld om reclame te lopen.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: