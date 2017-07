88 jaar oude camera, met rolletje gekocht

Een antieke fotocamera, dat is nog eens een leuk cadeau, dacht amateurfotograaf Martijn van Oers. In een kringloopwinkel in Breda kocht hij voor zijn vrouw een Zeiss Ikon uit 1929. Maar het toestel bevatte een verrassing."Ik wilde kijken of de camera het nog deed, of alles openging en of de wieltjes nog draaiden. Tot mijn grote verbazing zat er een rolletje in", zegt Van Oers.De amateurfotograaf zag het woord exposé voorbijkomen, wat meteen een belletje deed rinkelen. "Ik dacht: dat betekent vast dat het rolletje belicht en dus gebruikt is."Van Oers kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en belde zijn vriend Johan, die zijn hele leven al films ontwikkelt. Diezelfde avond nog gingen de twee aan de slag met het chemische proces. "Dat was lastig, ik ben extreem ongeduldig", zegt Van Oers."Aan het einde overtuigde ik Johan er zelfs van om het rolletje met een föhn te drogen. Dat is eigenlijk heel gevaarlijk, maar ik moest die dingen onder de scanner hebben. Gelukkig heeft het geen invloed gehad op de kwaliteit."Van de acht opnamen op het rolletje, bleken er uiteindelijk vier genoeg details te bevatten. Op een van de beelden is een vrouw te zien, midden op een boulevard. Ze staat voor een stenen muurtje, links een baaitje en een brug. Er rijden wat auto's, er lopen wat mensen."We probeerden in te schatten wanneer de foto ongeveer is genomen, maar dat is nattevingerwerk. Afgaande op de kleding en het tafereel moet het ergens in de jaren 40, 50 of 60 zijn geweest."Deze foto werd hoogstwaarschijnlijk in de jaren 40 gemaakt in Biarritz in het zuiden van Frankrijk Martijn van OersVan Oers plaatste de foto's al snel op Facebook. Een contact van hem wist 100 procent zeker dat het Biarritz was. Hij stuurde een screenshot van Google Streetview en Van Oers en zijn vriend waren overtuigd. "Wij dachten dat het heel veel moeite zou kosten om de locatie te achterhalen. Maar dat was binnen een half uur gepiept."Wie de vrouw op de foto is, is nog onduidelijk. "Dat is mijn grootste wens, om de nabestaanden te vinden. Dan wil ik graag de camera en de negatieven overhandigen."Vaag is te zien de oorspronkelijke eigenaar van de camera Martijn van Oers