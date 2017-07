Zangeres ge-elektrocuteerd tijdens concert

Een 35-jarige Franse zangeres, Barbara Weldens, is in Zuid-Frankrijk tijdens een optreden overleden. Volgens de Franse radiozender Europe1 is ze geëlektrocuteerd.Weldens trad woensdagavond op in een kerkgebouw in de plaats Gourdon in het kader van het muziekfestival dat gewijd is aan de legendarische Franse chansonnier Léo Ferré. Ze stortte plotseling in elkaar. Hulpdiensten konden haar niet meer redden. Onderzoek wijst uit dat de zangeres een hartstilstand kreeg, waarschijnlijk vanwege een elektrische schok.De politie is nog bezig met het onderzoek naar haar dood. Weldens gold als een aanstormend talent. Ze had in februari haar eerste album uitgebracht.