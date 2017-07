Kat op kantoor, voor- en nadelen

Heb je een stressvolle job? Vraag eens aan je baas of je kat mee naar het werk mag. In Japan blijkt het de perfecte remedie tegen stress.Het technologiebedrijf Ferray in Tokyo kreeg een wel heel opmerkelijk verzoek van haar werknemers: ‘mogen we katten meebrengen naar het kantoor’? Als échte dierenliefhebber – elke maand geeft de werkgever zo’n 40 euro aan werknemers die een kat redden – zag CEO Hidenobu Fukuda dat onmiddellijk zitten.En daar heeft hij nog geen seconde spijt van. Volgens hem is het personeel minder vermoeid en hebben de medewerkers minder last van stress. Dat allemaal door de negen pluisbollen die op kantoor rondlopen.Hoewel de werknemers gelukkiger zijn met hun kat in de buurt, zijn er ook wel enkele nadelen aan verbonden. Katten blijven nu eenmaal katten. Net zoals thuis is het huisdier dol op computers en papier. Op kantoor is dat niet anders. Het gebeurt dus weleens dat een kat een telefoongesprek plotseling verbreekt, of dat de viervoeter een bestand wist door op het toetsenbord te lopen.Er duiken de laatste tijd wel meer bedrijven in Japan op die huisdieren toelaten op de werkvloer, simpelweg om angst en stress te verminderen bij de werknemers. Zo werkt Candy bij Oracle Japan. De Engelse herdershond is intussen al het vierde bedrijfsdier. Ze heeft zelfs een eigen Twitter- en Instagram-account. Pasona Group wierf dan weer twee geiten en twee alpaca’s aan. Het zou een heilzaam effect op de werknemers hebben.