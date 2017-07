Audi-reclame vergelijkt vrouwen met tweedehands autos

Een reclamefilmpje van autobedrijf Audi is in China helemaal verkeerd gevallen. Het was wellicht grappig bedoeld: een vrouw die haar schoondochter keurt zoals een koper een auto. Maar Chinezen zien er de grap niet van in en op sociale media wordt Audi beticht van seksisme en wordt opgeroepen tot een boycot.In het reclamefilmpje staan een bruid en bruidegom op het punt te gaan trouwen. Maar net voor het ja-woord stampt de schoonmoeder tussenbeide en begint de bruid te keuren. Ze trekt aan haar oor, en kijkt in haar mond. Dan geeft ze haar zoon het oké-teken en loopt weg. Audi laat vervolgens een plaatje van een auto zien en de voice over zegt: ‘Een belangrijke beslissing moet je zorgvuldig afwegen.’ Het filmpje is reclame voor een Audi-website waarop tweedehands auto’s worden aangeboden.Volgens The South China Morning Post noemen Chinezen de advertentie op Twitter-variant Weibo ‘seksistisch’ en ‘walgelijk’. Pagina’s over de discussie trekken honderdduizenden lezers. Audi laat aan de krant weten dat het nog eens goed naar de reclamecampagne kijkt.