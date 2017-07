Familie beschuldigt schipbreukeling van moord, wil erfenis tegenhouden

De familie van de schipbreukeling Nathan Carman probeert te voorkomen dat deze de erfenis van zijn grootvader krijgt, omdat hij nog steeds hoofdverdachte is in de nog altijd onopgeloste moord op zijn zeer welvarende opa.Nathan had zijn moeder in 2016 meegenomen op een vistripje toen de boot waarin ze zaten zonk. Zijn moeder is daarbij vermoedelijk verdronken.Nu duidelijk is dat Nathan Carman eerder in verband is gebracht met de dood van zijn opa, worden de raadsels rond de vermissing en dood van zijn moeder voor de kust van Massachusetts alleen maar groter. Want wat is er precies gebeurd op zee?Carman haastte zich te zeggen dat hij zielsviel van zijn moeder hield en ook van zijn opa en dat hij niets met hun dood te maken heeft. Hij zou er juist alles aan hebben gedaan om zijn moeder te redden, die bij het bootongeluk overboord zou zijn geslagen.Maar voer voor speculaties is wel de enorme erfenis die nu op de man ligt te wachten. Na de moord op zijn opa in 2013, een rijke vastgoedontwikkelaar die door een nog onbekende dader werd doodgeschoten, liet de 87-jarige man zijn landgoed van 42 miljoen dollar na aan zijn vier dochters, onder wie dus de moeder van Carman.Uit een huiszoekingsbevel uit 2014 dat door persbureau AP is ingezien, blijkt dat Carman de laatste was die zijn opa levend heeft gezien. Ook zou hij eenzelfde geweer hebben gekocht als waarmee zijn opa om het leven was gebracht. Carman is echter nooit vervolgd. Een verzoek daartoe werd door het Openbaar Ministerie afgewezen met de vraag om meer informatie.