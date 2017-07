Texelse waterplas kleurt flamingo-roze

Het water van de Texelse vogelplas Wagejot heeft sinds een paar dagen een flamingo-roze kleur. Waarschijnlijk komt dat door de aanwezigheid van micro-algen in het water en de grote droogte op het eiland, waardoor het zoutgehalte in het water heel hoog is.Volgens boswachter Eckard Boot van beheerder Natuurmonumenten is het grijs-groene water van de ene op de andere dag veranderd in flamingo-roze. Het bijzondere natuurverschijnsel kwam aan het licht toen een natuurfotograaf over het gebied vloog. "Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt", zegt de boswachter. "We zitten in de piek van een droogteperiode, waardoor het water snel verdampt. Het zoutgehalte van het water is dus ongekend hoog."Natuurmonumenten gaat samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee onderzoek doen in de waterplas, die ligt bij het dorp Oosterend in het oosten van het Waddeneiland.