Overnachten in een verkeerstoren? In Zweden kan het

Wakker worden met uitzicht op landende en opstijgende vliegtuigen. Sinds kort is dat mogelijk op het vliegveld Arlanda, bij de Zweedse hoofdstad Stockholm.De oude verkeerstoren stond leeg sinds de nieuwe 15 jaar geleden in gebruik werd genomen. Daarom bedacht de marketingafdeling van het vliegveld samen met een vakantiehuizensite de oplossing: de toren werd omgebouwd tot een luxe appartement.Video afspelen 00:48Verkeerstoren omgebouwd tot luxe appartementHet vliegveld is trots op het eindresultaat. "We wilden er iets moois van maken en dat is zeker gelukt. Het is een absoluut een uniek appartement", zei de vicedirecteur.Het onderkomen is niet te reserveren, want alleen winnaars van een prijsvraag mogen er verblijven. Ze krijgen een vipbehandeling en mogen 24 uur lang gebruikmaken van het appartement. Ook brengen de gelukkigen een bezoekje aan de huidige verkeerstoren en mogen ze een kijkje achter de schermen van de luchthaven nemen.