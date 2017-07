Wetenschappers: slaapproblemen? Ga kamperen!

Lig jij uren te woelen en te draaien voordat je in slaap valt? Wetenschappers van de Universiteit van Colorado denken de oplossing te hebben gevonden, en daar komt geen medicijn aan te pas. Een weekendje kamperen zou je al van je slaapproblemen kunnen verlossen.Volgens de onderzoekers reset een weekendje in de natuur, zonder het gebruik van kunstmatig licht, je biologische klok. Deelnemers aan het onderzoek moesten een weekend hun tentje opzetten en mochten geen gebruik maken van kunstmatig licht. Alleen een kampvuurtje was toegestaan.Uit het onderzoek bleek dat door een weekend lang alleen de natuur als klok en lichtbron te gebruiken, je dagritme zich daaraan aanpast.Elk weekend je tent opzetten is niet nodig, want dit zou na het kamperen ook in je dagelijks leven werken. Het is dan wel belangrijk dat je overdag zo veel mogelijk gebruik maakt van natuurlijk licht en dat je vanaf twee uur voordat je gaat slapen je telefoon en computer niet meer aanraakt.