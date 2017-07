BH-dief op heterdaad betrapt

Een notoire bh-dief is in de nacht van vrijdag op zaterdag op heterdaad betrapt toen hij een bh probeerde te stelen uit de tas van een vrouw in het Gelderse Eibergen.



De man werd al langer in de gaten gehouden omdat er vaker bhs verdwenen. Deze keer werd hij betrapt toen hij bij het zwembad Vinkennest een bh had gestolen uit de tas van een vrouw. Personeelsleden zagen de man voor hun ogen toeslaan.



De man is aangehouden en naar het arrestantencomplex gebracht. Waarom hij het heeft gemunt op vrouwenondergoed is niet bekend. Hij wordt verhoord over de diefstal. Tevens zal de officier van justitie ervan op de hoogte worden gebracht.



Ook elders in het land is ondergoed stelen populair. In dezelfde periode vorig jaar sloeg tientallen kilometers verderop ook al een ondergoeddief toe. In het Polderbad in het Zuid-Hollandse Nieuwerkerk aan den IJssel liet een man iPhones en portefeuilles liggen, maar beroofde tien vrouwen van hun ondergoed. De dader werd nooit gepakt.



Een Chinese man spant overigens de kroon. Hij stal in zijn geboorteland honderden gedragen slipjes en bh's. Hij hengelde het ondergoed met een vishengel uit de tuinen en huizen van nietsvermoedende vrouwen.

