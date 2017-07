Jongens hangen in slagbomen, Prorail doet aangifte

Prorail heeft aangifte gedaan tegen twee jongens die bij een spoorwegovergang twee slagbomen hebben vernield. Op een filmpje, dat op dit moment rondgaat op sociale media, is te zien hoe het duo in de slagbomen klimt.Prorail heeft nog geen idee wie de jonge mannen zijn en waar de vernielingen precies plaatsvonden. Maar het Utrechtse bedrijf is not amused. "We ontvangen veel berichten over de video en ook wij zijn met stomheid geslagen!"Aan het accent van de jongens te horen lijkt het te gaan om twee Noordelingen, maar dat wordt momenteel uitgezocht. Het is ook onduidelijk wie de vernielingen met zijn of haar mobiele telefoon gefilmd heeft.