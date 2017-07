Na 54 jaar en 12 mannen is Doctor Who nu een vrouw

De BBC heeft een duidelijke breuk met het verleden van een beroemd tv-personage gemaakt. Het personage Doctor Who is nu een vrouw.



Jodie Whittaker is vooral bekend van series als Broadchurch en The Assets. Maar eind dit jaar kruipt ze in de huid van Doctor Who, de excentrieke Time Lord die al sinds 1963 wordt geportretteerd als man.



Whittaker zelf noemt het "overweldigend, als feministe, als vrouw, als acteur. Ik ben iemand die altijd zichzelf uitdaagt en niet laat beperken door wat anderen vinden wat je wel en niet kan zijn."



De BBC had een ware mediacampagne gemaakt van de bekendmaking, gepland net na de mannenfinale van Wimbledon.

18-07-2017 17:34:21 Jura6

Whittaker zelf noemt het "overweldigend, als feministe... Tot je bij de brandweer gaat werken huh? Dan word je ineens gediscrimineerd wanneer je, dezelfde test die mannen ook moeten doen, niet haalt. Tot je bij de brandweer gaat werken huh? Dan word je ineens gediscrimineerd wanneer je, dezelfde test die mannen ook moeten doen, niet haalt.

18-07-2017 20:03:11 HHWB

Vraag me af wanneer James Bond veranderd in een vrouw....

18-07-2017 21:16:04 merlinswit

: De doctor regenereerd meermaals. In de serie is er meermaals verteld dat ie af en toe ook een vrouw is geweest. Dat is toch iets heel anders dan James Bond. Dat was een man, en bleef een man.



Nu wordt de doctor volgens het verhaal weer eens vrouw. Niets aan de hand, het leven gaat gewoon door. @Jura6 : Last van je hormonen? @HHWB : De doctor regenereerd meermaals. In de serie is er meermaals verteld dat ie af en toe ook een vrouw is geweest. Dat is toch iets heel anders dan James Bond. Dat was een man, en bleef een man.Nu wordt de doctor volgens het verhaal weer eens vrouw. Niets aan de hand, het leven gaat gewoon door.

