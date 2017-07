Paus: Verboden te zeuren

Om duidelijk te maken hoe hij denkt over mensen die veel klagen in plaats van iets te doen om hun leven aangenamer te maken, heeft paus Franciscus een bordje op de deur van zijn werkkamer in het Vaticaan gehangen: Verboden te zeuren.



Hij kreeg het bordje van de Italiaanse psycholoog, zelfhulpboekenschrijver en positiviteitsgoeroe Salvo Noč. De paus beloofde het op te hangen als geintje, maar in essentie is hij het wel met de boodschap eens.



Onder de verbodscirkel staat dat het zeurverbod is bedoeld ter bescherming van gezondheid en welzijn. "Mensen die de regel schenden, ontwikkelen een slachtoffercomplex, raken hun gevoel voor humor kwijt en ook nog eens het vermogen om problemen op te lossen."

Tsjakka!



De 'straf' voor zeuren en klagen wordt verdubbeld als de overtreding wordt begaan in het bijzijn van kinderen, luidt de waarschuwing.



Het bordje eindigt met een authentieke Tsjakka!-boodschap: "Om het beste uit jezelf te halen, moet je focussen op je mogelijkheden en niet op je beperkingen. Dus stop met klagen en verbeter je leven."

Over dat zeuren ben ik het wel eens, maar dan lees je tjakka, dat is van die engerd van de tv die over kooltjes loopt en zelfs zijn eigen vrouw nog niet eens bij zich kan houden.



Haha, de man heeft dus humor!

T S Wellicht als je de belachelijke belastingen niet meer hoeft te betalen... wellicht dat het gaat helpen...

