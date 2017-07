Broer en zus ruilen 40 jaar oud Golfje in: 18.000 op teller

Don Krawczyk (45) uit Echt heeft al heel wat bijzondere wagens voorbij zien komen in zijn loopbaan als autohandelaar, maar vorige week stond hij toch even perplex. Een broer en zus van in de zeventig ruilden hun VW Golf 1 Diesel uit 1979 in met slechts 18.690 kilometer op de teller. "Een waar museumstuk", zegt de nog altijd verbaasde autoverkoper tegen deze krant.Krawczyk wist dat de broer en zus uit Maasbracht een oude VW Golf hadden maar niet dat die zó oud en in zo'n perfecte staat zou zijn. "Ik geloofde mijn ogen niet toen ze ermee aankwamen rijden en uitstapten. De wagen zag er van binnen en van buiten als nieuw uit. Toen ze mij de kilometerstand vertelden - die neerkomt op 490 kilometer per jaar - wist ik niet wat ik hoorde. Daarop overhandigden ze mij de kilometerregistratie, door henzelf bijgehouden met potlood en pen op velletjes papier."De staat van de wagen en de kilometerstand klinken te mooi om waar te zijn maar kloppen wel degelijk, zegt de autohandelaar. "Meneer en mevrouw Pasveer werkten op de binnenvaart en gebruikten hun auto alleen als ze thuis waren. De wagen stond altijd in de garage naast hun woning. Bij kou en gladheid namen ze de fiets want van winterbanden hadden ze nog nooit gehoord."Krawczyk weet naar eigen zeggen nog niet wat hij met het museumstuk gaat doen. De wagen tentoonstellen, ziet hij niet zitten. "Wij zijn geen museum en het is niet de bedoeling dat er hier straks meer bijzondere auto's staan dan dat we verkopen. Ik ga proberen via de Pon Dealer Group of Volkswagen Nederland een mooi plekje te vinden voor het Golfje. Het mooist zou ik het vinden als de wagen bij een liefhebber eindigt of op een plek waar het publiek ervan kan genieten.