Haar fiets werd gestolen. Wat ze deed was heel slim

Toen haar fiets was gestolen werd het Jenni Morton uit Bristol al snel duidelijk dat de politie niet zou gaan helpen. Die deed niks, zelfs toen ze via de social media had achterhaald wie haar fiets had. De dief probeerde de fiets namelijk te verkopen. Jenni toonde zich een geďnteresseerde klant, stelde onnozele vragen en vroeg of ze een stukje op de fiets mocht rijden. Als borg liet ze een bos sleutels achter, haar aansteker en een pakje sigaretten. De aansteker was stuk, het pakje leeg en de sleutels waren van het verbroken slot van haar fiets.



“Ik heb hem weer terug. En de dief had zelfs het licht gerepareerd.”

Reacties

17-07-2017 17:05:55 allone

Stamgast



de bedrieger bedrogen.

Geweldig hoor, vooral ook dat hij haar fiets gerepareerd had, en er haar oude onbruikbare sleuteltjes voor terug kreeg



17-07-2017 17:26:46 De Paus

Oudgediende



S



Ja, dat is nou de rechtsstaat van Nederland. Maar o wee als je zelf een keer je vuilnis een uur te vroeg buiten zet, of per ongeluk even 123 km/h rijdt waar maar 120 km/h is toegestaan. Nee, dan weet de politie je wel te vinden.

De politie is een lachertje. @Quote: De politie deed niets, zelfs niet toen ze zelf achterhaald had wie de fiets had.Ja, dat is nou de rechtsstaat van Nederland. Maar o wee als je zelf een keer je vuilnis een uur te vroeg buiten zet, of per ongeluk even 123 km/h rijdt waar maar 120 km/h is toegestaan. Nee, dan weet de politie je wel te vinden.

17-07-2017 17:31:04 allone

Stamgast



klik hier @De_Paus: eh.. voor zover ik weet ligt Bristol nog steeds in Engeland..

