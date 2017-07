Hondeneigenaar in shock wanneer golden retriever bevalt van een zeldzame groene pup

Een hondenbezitter was verbijsterd toen haar huisdier, een Golden Retriever, beviel van een groene pup.Het driejarige huisdier genaamd “Rio” had vorige week een nestje van negen puppies, maar toen er eentje mintgroen geboren werd, was Louise Sutherland verbijsterd.Deze extreem zeldzame gebeurtenis, die vermoedelijk slechts drie keer eerder in de wereld is voorgevallen, wordt veroorzaakt door een galpigment genaamd “biliverdin”, dat in de placenta van honden voorkomt.De stof kan de vacht van de pup kleuren wanneer het zich met de moeder's vruchtvloeistof mengt - de vloeistof die de pup beschermt en voedt.Mevrouw Sutherland uit Golspie in de Schotse Hooglanden, heeft nu de pup Forest genoemd als erkenning voor haar ongewone kleur.