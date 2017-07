Vrouw wil selfie maken, sloopt per ongeluk 200.000 dollar aan kunst

In onderstaande video is te zien hoe een meisje een selfie probeert te maken bij een tentoonstelling en vervolgens per ongeluk een deel van het kunstwerk omgooit. Een deel ter waarde van 200.000 dollar.De tentoonstelling genaamd Hypercaine staat momenteel opgesteld in de 14th Factory in Los Angeles. Op witte zuilen zijn kronen te zien, gemaakt door kunstenaar Simon Birch.Het incident waarbij het kunstwerk werd omgegooid, vond een paar weken geleden plaats. 14th Factory heeft de beveiligingsbeelden afgelopen donderdag met website LiveLeak gedeeld.Op de beveiligingsbeelden is te zien hoe een meisje voor een van de zuilen gaat zitten voor een foto. Ze verliest haar evenwicht en gooit daarbij een hele rij zuilen om - als dominostenen. Drie kunstwerken zijn hierbij beschadigd geraakt - en die waren 200.000 dollar waard, laat de galerij aan Mashable weten.Het is onduidelijk of het meisje een schadevergoeding heeft moeten betalen.