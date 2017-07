Wildplassen? Niet doen, deze muur plast terug!

VIERDAAGSE, NIJMEGEN - Wildplassen tegen een muur? Niet doen! Want het kan een natte broek opleveren. Vorig jaar heeft de organisatie van de Vierdaagsefeesten als proef een paar muren behandeld met ‘pee backcoating’. Dat is een onzichtbare verflaag die vloeistoffen terugkaatst.Dat werkte goed: de behandelde plashoekjes werden aanmerkelijk minder gebruikt. Ook dit jaar laat de organisatie op een stuk of tien beruchte plekken terugplasverf aanbrengen. Waar, dat zeggen ze natuurlijk niet. Daar komen wildplassers vanzelf achter.Alle reden dus om gebruik te maken van een van de vele openbare toiletten.