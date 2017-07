Man probeert wesp te doden met een rookbom, maar brandt garage tot op grond af

Als het gaat om het verwijderen van een wespennest uit uw garage of thuis, zou de brandweerman van Grand Blanc, Robert Burdette, een advies willen geven: "Bel een professional."



Dat is wat een Michigan man zou hebben gedaan nadat hij per ongeluk zijn garage op maandagavond in brand zette en tot op de grond liet uitbranden, en terwijl hij alleen probeerde om een tiental wespen in de hoek te elimineren.



Mike Tingley, van de gemeente Grand Blanc, gebruikte een rookbom om de insectenzwerm te doden toen een houten raam brand vatte.



"Natuurlijk is het de garage – maar er zijn benzine, aardolie en andere brandstoffen daar aanwezig," zei Burdette tegen CBS News. 'Het ging allemaal erg snel'



En zodra brandweerlieden om 7 uur op de scène aankwamen, begon het aanwezige vuurwerk te exploderen.



Hij had wat vuurwerk opgeslagen onder het afdak om dat te beschermen tegen de regen, legt Burdette uit. Het was vlak naast de garage opgeslagen en werd ontstoken door het verspreiden van het vuur.



