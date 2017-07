Had Belgie een boekenkakker, nu heeft Nederland een hoekpoeper

Na de boekenkakker in BelgiŽ heeft ook Nederland een klant die het nodig vond om zijn behoefte te doen in de bibliotheek van Hengelo.



De nog onbekende man heeft in een hoekje van de bieb zijn behoefte gedaan en vervolgens bij billen afgeveegd met enkele bladzijden uit een boek.



Volgens het AD gebeurde dit op een drukke zaterdag. Een woordvoerster van de bibliotheek zegt dat de jongeman blijkbaar geen zin had om een verdieping lager naar het toilet te gaan. Helaas voor de hoekpoeper is hij gefilmd door een beveiligingscamera.



Het personeel van de bibliotheek heeft opdracht gekregen om bij het zien van de man hem de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Zo nodig zal de politie ingeschakeld worden.

