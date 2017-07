Drie kinderen door 12-jarig meisje gered van bizarre taxirit

Een bizarre taxirit met drie kinderen aan boord is veilig afgelopen door ingrijpen van één van de kinderen.



De drie kinderen die onderweg waren naar Onderwijscentrum Het Roessingh in Enschede werden door de taxichauffeur van Taxi Almelo zomaar meegenomen naar Duitsland en raakten onderweg twee keer een vangrail. Maar dankzij het doortastende optreden van een van de kinderen, de 12-jarige Kiki Kuitert uit Almelo, loopt het goed af. Dit schrijft het AD dinsdag op basis van een Facebookbericht van de moeder van Kiki, Hilleke Kuitert.



Om tien voor acht stapt Kiki in de taxi die haar naar onderwijscentrum Het Roessingh in Enschede moet brengen. Als Kiki haar moeder om 09.30 uur appt dat ze nog niet op school zijn, neemt deze direct contact op met het vervoersbedrijf. Van haar dochter begreep ze dat de taxi zich in Duitsland bevindt en de chauffeur al twee keer tegen een vangrail is gereden. Moeder Hilleke Kuitert op Facebook: 'De centrale gaat er direct achteraan, echter weten ook zij niet waar hij zit omdat de navigatie maar tot aan de grens gaat.

Het enige dat we weten is dat hij wel op de snelweg zit.

Vervolgens een hartverscheurende situatie waarin Kiki de chauffeur achter elkaar smeekt om recht te rijden omdat ze steeds bijna in de vangrail zitten. Op de achtergrond hoor ik het andere kleine meisje gillen van angst. Kiki blijft herhalen dat hij moet stoppen maar dat weigert de chauffeur. Uiteindelijk lukt het de 3 kinderen om hem er toch bij een afrit eraf te laten gaan. Vervolgens zijn ze direct uitgestapt'.



De kinderen bleken al bijna bij Lingen te zitten. De Duitse politie is snel ter plaatse en vervoerder Taxi Almelo stuurt een collega. Ook de taxichauffeur wordt door een collega naar huis gebracht, zo laat Gerbert Luttikhuis,directeur van Taxi Almelo aan het Algemeen Dagblad weten . Over het incident zegt hij tegen de krant: 'Zijn verhaal is dat hij een afslag zou hebben gemist. Maar hij reed 60 km/uur op de snelweg en ik tel toch echt negen gemiste afritten. Ik ben er zeker van dat hij geen kwade bedoelingen had met de kinderen. Ik vermoed een medische achtergrond, hij heeft hulp nodig.'



15-07-2017 13:08:48 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.557

OTindex: 26.462

Later bleek dat de chauffeur aan suikerziekte leed en een hypo had.

15-07-2017 13:18:51 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 59.514

OTindex: 27.082

goed dat dat meisje zo kordaat was, en @Sjaak : zo zie je weer dat je niet te snel moet oordelen

